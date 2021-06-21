"Тайны кино": "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Формула любви"

Судьба не была благосклонна к Леониду Броневому: тяжелое детство, смерть молодой жены, жизнь отца-одиночки, годы безвестности, безденежья и скитаний по региональным театрам.

Слава и признание пришли к артисту уже после 40, когда казалось, что его удел – играть второстепенные роли на сцене и сниматься в эпизодах. Однако все изменилось после выхода на телеэкраны сериала "Семнадцать мгновений весны". Вся страна была очарована хитрым, жестоким, но невероятно притягательным начальником тайной государственной полиции Германии Генрихом Мюллером.

Как Броневой попал в сериал о Штирлице? Кто из коллег артиста обиделся на то, что именно ему досталась роль Аркадия Велюрова в "Покровских воротах"? Чем развлекались Леонид Сергеевич и Татьяна Ивановна Пельтцер во время съемок "Формулы любви"? И как непростой характер влиял на актерскую карьеру Леонида Броневого? Об этом – в программе "Тайны кино".