"Тайны кино": Вячеслав Невинный

Вячеслав Михайлович Невинный. Не было зрителя в СССР, которой бы не знал этого яркого актера в лицо. Даже роли второго плана он играл настолько правдиво, что их невозможно забыть. Невинный был убежден, что научить артиста играть нельзя, а научиться – можно, но только "если у человека в организме есть витамин "Т" – иначе талант".

Почему Вячеслав Невинный долгие годы не мог смотреть фильмы со своим участием? Как он находил общий язык с легендарными режиссерами Леонидом Гайдаем и Эльдаром Рязановым?

Что стало главным испытанием для артиста в кино и в жизни? И какой секрет актерского таланта скрывал Вячеслав Михайлович? Об этом – в программе "Тайны кино".