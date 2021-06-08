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Культура

10:30

"Тайны кино": "Фокусник"

культура кино видео

В Советском Союзе не было человека, не знакомого с именем Зиновия Гердта. За свою кинокарьеру этот актер снялся в 80 картинах. Удивительно, что при такой популярности главная роль в его жизни случилась только однажды.

Первая главная роль – это всегда большое напряжение. А в случае с Гердтом к нему прибавилась еще и невероятная занятость в театре. В итоге эта картина чуть не стала для артиста последней.

Что случилось на съемках "Фокусника"? Почему Алла Ларионова не любила свою роль в этом фильме? Из-за чего лента Петра Тодоровского чуть не попала на полку? И как вышло, что режиссер отдал главную роль именно артисту-эпизоднику Зиновию Гердту? Об этом – в программе "Тайны кино".

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