"Тайны кино": "Фокусник"

В Советском Союзе не было человека, не знакомого с именем Зиновия Гердта. За свою кинокарьеру этот актер снялся в 80 картинах. Удивительно, что при такой популярности главная роль в его жизни случилась только однажды.

Первая главная роль – это всегда большое напряжение. А в случае с Гердтом к нему прибавилась еще и невероятная занятость в театре. В итоге эта картина чуть не стала для артиста последней.

Что случилось на съемках "Фокусника"? Почему Алла Ларионова не любила свою роль в этом фильме? Из-за чего лента Петра Тодоровского чуть не попала на полку? И как вышло, что режиссер отдал главную роль именно артисту-эпизоднику Зиновию Гердту? Об этом – в программе "Тайны кино".