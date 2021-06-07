"Тайны кино": "Кубанские казаки", "Двенадцатая ночь", "Цыган"

Клару Лучко называли поистине народной актрисой, и не потому, что она имела соответствующее звание, а потому, что ее любил зритель. Кларе Степановне удалось то, о чем многие артисты даже не мечтают: дважды (с разницей в 30 лет) сыграть в фильмах, ставших абсолютными хитами, а также – уже после 50 лет – пережить второе рождение в профессии.

Несмотря на многолетнюю всесоюзную славу, этой актрисе была абсолютно незнакома "звездная болезнь". До конца своих дней Клара Лучко оставалась скромным, добрым и светлым человеком.

Какие знаменитые кинодеятели чуть не подрались из-за нее? Как актриса едва не погибла на съемках картины "Двенадцатая ночь"? Чем Клара Степановна помогла Михаю Волонтиру? И почему в богатой фильмографии артистки почти нет отрицательных образов? Об этом – в программе "Тайны кино".