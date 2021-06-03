"Тайны кино": "Служили два товарища", "Семь стариков и одна девушка", "Два капитана"

В мае 1978 года журнал "Советский экран" опубликовал "Маленькие истории" – короткие автобиографические новеллы о жизни советского режиссера Евгения Карелова. В одной из них Карелов вспоминал, что ради похода в кино ему приходилось быть и послушным.

Но кино гипнотизировало ребенка и он был готов на любые жертвы. Много лет спустя похожий гипнотический эффект производили на зрителей фильмы самого Евгения Ефимовича. Многие, пересматривая любимые картины, даже не знают, что их создатель – Евгений Карелов.

Как же вышло, что режиссер оказался в тени собственного творчества? За что на него обиделся Леонид Гайдай? Кто помогал Анатолию Папанову в создании образа врача для ленты "Дети Дон Кихота"? И как Евгений Карелов создавал прекрасные фильмы в совершенно разных жанрах? Об этом – в программе "Тайны кино".