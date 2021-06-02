"Тайны кино": Лев Дуров

Лев Константинович Дуров – этот замечательный актер был кумиром нескольких поколений советских зрителей. Он сыграл около 200 ролей в кино. Себя Дуров называл трагическим клоуном. Это редкое амплуа сделало его уникальным актером советского кино.

Почему своим крестным отцом в кино Лев Дуров называл Михаила Ромма? Правда ли, что артист хотел отказаться от роли агента Клауса в фильме "Семнадцать мгновений весны"? Зачем Дурову приходилось брать уроки каратэ? И какую картину актер считал своей творческой вершиной? Об этом – в программе "Тайны кино".