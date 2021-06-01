"Тайны кино": "Дом, в котором я живу"

Режиссеры Яков Сегель и Лев Кулиджанов познакомились еще во время учебы во ВГИКе. "Дом, в котором я живу" был их второй совместной работой. И весьма успешной – лента стала лидером проката 1957 года и даже больше 60 лет спустя для многих продолжает оставаться одной из любимых картин о войне.

Какую трагедию на съемках удалось предотвратить Владимиру Земляникину? Кто из авторов сыграл в своем кино небольшую роль?

Что за известный кинорежиссер исполняет на гитаре песню "Тишина за Рогожской заставою"? И как создавался первый советский фильм о войне без войны? Об этом – в программе "Тайны кино".