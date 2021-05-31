"Тайны кино": "Дама с собачкой", "Служили два товарища", "Гараж"

Ия Саввина всегда ассоциировалась у зрителей с изящной и аристократичной "Дамой с собачкой". Но в жизни актриса, так виртуозно изображавшая кротких женщин, была совершенно другой – прямой, резкой и иногда даже грубой.

Почему Ия Саввина, несмотря на многочисленные звания, всегда называла себя непрофессиональной актрисой? По какой причине она несколько лет отказывалась смотреть фильм, в котором сыграла одну из лучших своих ролей?

Из-за чего друзья считали жизнь Ии Сергеевны трагичной? И как Саввина заслужила от Раневской прозвище "помесь гремучей змеи с лесным колокольчиком"? Об этом – в программе "Тайны кино".