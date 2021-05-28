Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:00

"Тайны кино": Юрий Никулин, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой

культура кино видео

Юрий Никулин, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой. Эти имена знакомы каждому. Яркие, талантливые, харизматичные артисты. Кажется, что актерская карьера была предписана им самой судьбой. Однако путь к славе каждого из них был тернист.

Как Василию Лановому удалось сразу после школы получить главную роль в фильме "Аттестат зрелости"? Почему Вячеслав Тихонов, несмотря на удачный дебют, около 10 лет сидел без работы?

Встреча с каким режиссером стала судьбоносной для Олега Янковского? Кто заявил Юрию Никулину, что у него нет таланта? И как все эти знаменитые артисты снимались в своих дебютных кинокартинах? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также

Программа: Тайны кино

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать