"Тайны кино": Юрий Никулин, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой

Юрий Никулин, Олег Янковский, Вячеслав Тихонов, Василий Лановой. Эти имена знакомы каждому. Яркие, талантливые, харизматичные артисты. Кажется, что актерская карьера была предписана им самой судьбой. Однако путь к славе каждого из них был тернист.

Как Василию Лановому удалось сразу после школы получить главную роль в фильме "Аттестат зрелости"? Почему Вячеслав Тихонов, несмотря на удачный дебют, около 10 лет сидел без работы?

Встреча с каким режиссером стала судьбоносной для Олега Янковского? Кто заявил Юрию Никулину, что у него нет таланта? И как все эти знаменитые артисты снимались в своих дебютных кинокартинах? Об этом – в программе "Тайны кино".