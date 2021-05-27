"Тайны кино": "Вас вызывает Таймыр", "Романс о влюбленных", "Покровские ворота"

Актерская карьера Елены Алексеевны складывалась из множества счастливых случайностей и исключительно удачных обстоятельств. Только за первые 10 лет артистической карьеры Елена Коренева снялась в 19 кинолентах! И ни одна из сыгранных ею ролей не оставила зрителей равнодушными.

Какую жертву пришлось принести молодой актрисе на съемках дебютной картины? За что на нее ополчились киночиновники? Почему фильм "Покровские ворота" на много лет был отправлен "на полку"? И как череда счастливых обстоятельств превратила Елену Кореневу в самую романтичную звезду советского кинематографа? Об этом – в новом выпуске "Тайн кино".