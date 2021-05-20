"Тайны кино": "Д’Артаньяни три мушкетера", "Зеркало", "Собака на сене"

Карьера актрисы Маргариты Тереховой с самого начала складывалась удачно. Красивая и необыкновенно талантливая она привлекала внимание даже своими эпизодическими ролями. А уж когда на экраны СССР вышла музыкальная кинокартина Яна Фрида "Собака на сене", о выдающемся актерском таланте Тереховой заговорила вся страна. Правда, на съемках именно этой картины коллеги впервые стали судачить и о тяжелом характере артистки. Из-за чего появились такие слухи?

Какое влияние на судьбу Тереховой оказал режиссер Андрей Тарковский? Кого актриса заменила на съемочной площадке фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"? И почему Маргарита Терехова прославилась непростым характером? Об этом – в программе "Тайны кино".