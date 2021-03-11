"Тайны кино": "Не может быть!", "Афоня", "Безымянная звезда"

Фильмография Михаила Светина – актера выдающегося комедийного таланта с внешностью плюшевого медведя – насчитывает 130 фильмов. Правда, главных ролей в послужном списке артиста почти нет – Михаил Семенович всегда считался королем эпизода.

Как обычный паренек из Киева, не поступивший в театральный институт, стал одним из самых известных актеров страны? Какую роль в его судьбе сыграл Аркадий Райкин? Из-за чего артист поссорился с Леонидом Гайдаем и Георгием Данелией? И как непростой характер мешал Михаилу Светину на протяжении всей его жизни?

Об этом – в программе "Тайны кино".