"Тайны кино": "Остановите Потапова!"

Это беспрецедентный случай. Ничего подобного в советском кинематографе не происходило никогда. И, наверное, никогда бы не произошло, если бы в институт кинематографии не пришел бывший физик и настоящий химик Вадим Абдрашитов.
Ему удалось сделать, казалось бы, невозможное – едва успев снять две первые, еще студенческие работы, он уже навсегда вписал свое имя в историю советского кинематографа. "Репортаж с асфальта" и "Остановите Потапова!" до сих пор являются эталоном студенческих работ. А Владимир Юсупович Абдрашитов не устает благодарить своего первого учителя, во многом благодаря которому, эти работы увидели свет.
Как предсмертное письмо Михаила Ромма Сергею Герсимову помогло Вадиму Абдрашитову? Почему "Репортаж с асфальта" так и не вошел в последний фильм Ромма? Из-за чего Григорий Горин отказался написать сценарий по своему рассказу "Остановите Потапова!"?
Какой кинематографический прием открыл Вадим Абдрашитов в своем первом игровом фильме? Каким образом съемочная группа "Остановите Потапова!" превратила трагедию на кладбище в черную комедию? И зачем Вадим Юсупович вернулся во ВГИК? Об этом – в программе "Тайны кино".
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