"Тайны кино": "Ринг", "Звезда пленительного счастья", "Ворошиловский стрелок"

Несмотря на то что у Александра Пороховщикова было более 90 работ в кино, наиболее заметными оказались три: декабрист Пестель из "Звезды пленительного счастья", чекист Кунгуров из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" и, конечно, полковник милиции Пашутин из "Ворошиловского стрелка" – яркие, мужественные и сильные герои.

Между тем сам актер считал, что своих лучших ролей он так и не сыграл. Как боксер и музыкант решил стать артистом? Благодаря кому получил первую большую роль? Из-за чего Пороховщиков обиделся на Станислава Говорухина? И почему самый мужественный актер нашего кино считал свою кинокарьеру несостоявшейся? Об этом – в программе "Тайны кино".