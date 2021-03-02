"Тайны кино": Тамара Макарова, Людмила Касаткина, Наталия Белохвостикова

Тамара Макарова, Людмила Касаткина, Наталия Белохвостикова – эти и другие замечательные советские актрисы стали женами кинорежиссеров. И собственной биографией доказали, что это невероятное счастье и нелегкое испытание…

Как актриса-дебютантка чуть не разрушила брак Сергея Герасимова и Тамары Макаровой? Зачем режиссер Владимир Наумов заставлял свою жену Наталию Белохвостикову падать на мостовую? И почему на съемках фильма "Помни имя свое" Сергей Колосов разрешил супруге ночевать в концлагере? Об этом – в программе "Тайны кино".