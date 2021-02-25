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Культура

11:00

"Тайны кино": лучшие роли Евгения Герасимова

культура кино видео

Напряжение на съемочной площадке детектива "Петровка, 38" было настолько плотным, что его можно было чуть ли не потрогать руками. Ассистент по трюкам максимально сосредоточен: ему предстояло выстрелить в окно, когда мимо пробежит актер Евгений Герасимов, а пуля настоящая, иначе стекло не пробьешь.

Снимаясь в смертельно опасных эпизодах, Евгений Герасимов всегда рассчитывал только на себя. Впрочем, и удача никогда не подводила артиста. С первых шагов в кинематографе ему, кажется, легко давалась любая роль, будь то трогательная романтичная история или серьезная историческая драма. И даже детская приключенческая фантастика, не терпящая фальши, оказалась актеру по плечу.

Какой трюк в картине "Петровка, 38" стал для Евгения Герасимова серьезной проверкой на прочность? За что начинающего артиста хотели исключить из вуза? И как простой советский мальчишка стал звездой кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".

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Программа: Тайны кино

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