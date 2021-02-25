"Тайны кино": лучшие роли Евгения Герасимова

Напряжение на съемочной площадке детектива "Петровка, 38" было настолько плотным, что его можно было чуть ли не потрогать руками. Ассистент по трюкам максимально сосредоточен: ему предстояло выстрелить в окно, когда мимо пробежит актер Евгений Герасимов, а пуля настоящая, иначе стекло не пробьешь.
Снимаясь в смертельно опасных эпизодах, Евгений Герасимов всегда рассчитывал только на себя. Впрочем, и удача никогда не подводила артиста. С первых шагов в кинематографе ему, кажется, легко давалась любая роль, будь то трогательная романтичная история или серьезная историческая драма. И даже детская приключенческая фантастика, не терпящая фальши, оказалась актеру по плечу.
Какой трюк в картине "Петровка, 38" стал для Евгения Герасимова серьезной проверкой на прочность? За что начинающего артиста хотели исключить из вуза? И как простой советский мальчишка стал звездой кинематографа? Об этом – в программе "Тайны кино".
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