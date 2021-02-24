"Тайны кино": Елена Соловей

Когда в 1974 году Никита Михалков приступил к съемкам фильма "Раба любви", главную женскую роль он предложил Елене Соловей. Актриса сомневалась: ведь картину о звезде немого кино до Михалкова начинал делать совсем другой режиссер – Рустам Хамдамов, пока худсоветом Мосфильма не был отстранен от работы. И именно он первым разглядел Елену Соловей.

С Рустамом Хамдамов актриса познакомилась еще во ВГИКе. И потому принять приглашение на роль от Никиты Михалкова, продолжившего работу отстраненного Хамдамова, для нее означало едва ли не предательство… И все же, Елена Соловей сыграла в картине Никиты Сергеевича, и эта роль изменила всю ее дальнейшую творческую судьбу.

Почему Никита Михалков после картины "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" больше не приглашал Елену Соловей? Кто из режиссеров первым открыл дорогу в кино для актрисы? На съемках какого фильма она встретила свою любовь? Чего боялся режиссер Владимир Бортко во время работы с Еленой Яковлевной над "Блондинкой за углом"? И как роль в "Рабе любви" изменила ее судьбу? Об этом – в программе "Тайны кино".