"Тайны кино": Елена Соловей

Когда в 1974 году Никита Михалков приступил к съемкам фильма "Раба любви", главную женскую роль он предложил Елене Соловей. Актриса сомневалась: ведь картину о звезде немого кино до Михалкова начинал делать совсем другой режиссер – Рустам Хамдамов, пока худсоветом Мосфильма не был отстранен от работы. И именно он первым разглядел Елену Соловей.
С Рустамом Хамдамов актриса познакомилась еще во ВГИКе. И потому принять приглашение на роль от Никиты Михалкова, продолжившего работу отстраненного Хамдамова, для нее означало едва ли не предательство… И все же, Елена Соловей сыграла в картине Никиты Сергеевича, и эта роль изменила всю ее дальнейшую творческую судьбу.
Почему Никита Михалков после картины "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" больше не приглашал Елену Соловей? Кто из режиссеров первым открыл дорогу в кино для актрисы? На съемках какого фильма она встретила свою любовь? Чего боялся режиссер Владимир Бортко во время работы с Еленой Яковлевной над "Блондинкой за углом"? И как роль в "Рабе любви" изменила ее судьбу? Об этом – в программе "Тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: