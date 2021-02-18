"Тайны кино": Инна Ульянова

Свою знаменитую роль Инна Ульянова сыграла, когда актрисе было под 50 лет. Тогда казалось, что головокружительной карьеры ждать уже не стоит. Ее удел – это не самые заметные образы в театре и второстепенные персонажи в кино. Но все изменилось после премьеры комедии Михаила Козакова "Покровские ворота". В одночасье вся страна просто влюбилась в деспотичную, но такую обаятельную Маргариту Павловну Хоботову в исполнении Инны Ульяновой.
В каком культовом фильме дебютировала Инна Ульянова? Что было самым сложным для актрисы во время съемок "Семнадцати мгновений весны"? Как Инна Ивановна отвоевала свое право сыграть Маргариту Павловну в картине "Покровские ворота"? И почему звездная роль стала одновременно спасением и проклятием артистки? Об этом – в программе "Тайны кино".
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