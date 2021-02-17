"Тайны кино": "Сошедшие с небес"

В 1986 году на советские экраны вышла картина Натальи Трощенко "Сошедшие с небес". В эту работу вложили душу все участники съемочного процесса. И не даром. В результате получилась глубокая, пронзительная военная драма, которую невозможно смотреть без эмоций и слез.

Где проходили съемки "Сошедших с небес"? Какой эпизод картины дался Вере Глаголевой особенно нелегко? С кем из голливудских знаменитостей познакомился Александр Абдулов в гостинице?

Почему эта лента стала для режиссера Натальи Трощенко особенной? И как получилось, что "Сошедшие с небес" оказались незаслуженно забыты? Об этом – в программе "Тайны кино".