"Тайны кино": "Родня", "Труффальдино из Бергамо", "Земля Санникова"

На съемках советских кинолент иногда разгорались нешуточные войны. Например, о своем участии в "Земле Санникова" Олег Даль вспоминал исключительно в негативном ключе. А на съемках сериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссер Игорь Масленников тысячу раз пожалел о своем выборе артиста на главную роль.

Во время работы над фильмом "Родня" тоже возник конфликт между режиссером и исполнительницей главной роли. Никита Михалков и Нонна Мордюкова спорили до крика. Даже на съемках веселых и легких картин режиссеры и актеры умудрялись конфликтовать. К примеру, создатель "Труффальдино из Бергамо" Владимир Воробьев сразу невзлюбил Константина Райкина.

Из-за чего конфликт на съемках "Труффальдино из Бергамо" чуть не закончился рукоприкладством? Кто из актеров устроил бунт во время работы над "Землей Санникова"? Как получилось, что Василия Ливанова хотели убрать с роли Шерлока Холмса? Зачем Никита Михалков издевался над Нонной Мордюковой? И чем закончились эти конфликты между режиссерами и актерами? Об этом – в программе "Тайны кино".