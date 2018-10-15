"Тайны кино": Сергей Герасимов

Февраль 1928 года. В городе Ленинграде начинающий актер Сергей Герасимов пригласил юную красавицу Тамару Макарову на первое свидание. Та решила проверить на прочность своего аристократичного на вид кавалера. Выросшая на "Лиговке" и знакомая со всей местной шпаной, Тамара попросила по помощи своих приятелей.

В самый разгар встречи с прекрасной дамой на плечо Герасимова легла тяжелая рука, а вкрадчивый голос противно прошептал: "Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал". Сергей Герасимов и бровью не повел, со словами "Мальчики шутят", он решительно скинул руку со своего плеча.

Уже через месяц – в марте 1928 года Сергей Герасимов и Тамара Макарова стали мужем и женой. На долгие годы они стали самой красивой парой советского кино. Это был союз равных. Они всегда были рядом, только Сергей Герасимов шел впереди, а Тамара Макарова на шаг позади него. Казалось, что в их жизни было все, что нужно для счастья: возможность творческой реализации, благосклонность руководства, успех, слава. Эта семья казалась идеальной.

Какую роль сыграла Нонна Мордюкова в истории этой семьи? Как реагировала Тамара Федоровна на измены мужа? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".