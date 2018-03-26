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26 марта 2018, 15:45

Культура

"Тайны кино": "Спортлото-82"

"Тайны кино": "Спортлото-82"

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"Песни нашего кино": "Крылатые качели"

Этот фильм должен был называться "Спортлото-77" и выйти на пять лет раньше, чем состоялась его реальная премьера. Однако что-то все время мешало Гайдаю приступить к этой комедии: то проблемы на киностудии, то режиссера распределили снимать с финнами картину "За спичками". Судьба словно все время уводила Леонида Иовича от этой работы. А когда долгожданная картина все-таки вышла на экраны, Гайдай переживал за нее так, как не нервничал ни за одно из своих творений. Но почему?

С какими сложностями столкнулся режиссер во время работы? Из-за чего ему пришлось взять на главные роли молодых и неизвестных актеров? И был ли фильм рекламной компанией Спортлото? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".
Программа: Тайны кино
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