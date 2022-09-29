"Москва и мир": строительство домов по программе реновации и возвращение космонавтов РФ

За время существования программы реновации в столице построили и ввели в эксплуатацию 206 домов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев. В этих новостройках будут жить более 90 тысяч москвичей. Большинство уже переехали. Еще около 400 домов находятся на этапе проектирования и строительства. Цифровые технологии помогают ускорить этот процесс. С момента старта программы реновации удалось расселить 260 старых зданий, больше всего – в Западном и Восточном административных округах. На освобожденных территориях также возводят новостройки.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она касается около миллиона москвичей. Первые переезды начались в 2018 году, тогда ключи от квартир получили жители района Северное Измайлово. По программе реновации москвичи из старых домов переселяются в новостройки с современной отделкой. Также рядом с домами обустраивают всю необходимую инфраструктуру, строят школы, детские сады и поликлиники.

Жителям Подмосковья теперь доступна назальная вакцина от COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В поликлиники Московской области уже закупили и поставили более 500 насадок для введения вакцины. Пациенты в прививочном пункте могут сами выбрать внутримышечный или назальный способ. В Санкт-Петербурге также есть возможность вакцинироваться с помощью капель в нос.

По-прежнему в России доступны обычные прививки "Спутник V". В Центре имени Гамалеи отметили, что в мире уже использовали более 150 миллионов доз этой вакцины. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, в том числе и от подвидов "Омикрона". По словам Поповой, страна преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19, но прививаться все еще необходимо. За прошедшие сутки в России зафиксировали более 38 тысяч инфицированных.

Российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернулись на Землю. Посадка спускаемого аппарата прошла в штатном режиме в казахстанской степи. Членов экипажа сразу же осмотрели медики. Первые выводы – космонавты в полном порядке. Тем не менее их ждет обязательная трехнедельная реабилитация в Звездном городке. Артемьев, Матвеев и Корсаков находились на МКС с 18 марта. За 195 суток в общей сложности они совершили пять выходов в открытый космос и провели более 50 научных экспериментов.

В данный момент на станции вахту несут россияне Сергей Прокопьев и Дмитрия Петелина, а также четыре астронавтов NASA и представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. Именно ей перед отлетом Олег Артемьев передал командование Международной космической станцией. Он вручил коллеге символический ключ и сладкий подарок – тюбик с тортом.