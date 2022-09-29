"Москва и мир": новый ландшафтный парк в столице и ураган во Флориде

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В Молжаниновском районе Москвы появился новый ландшафтный парк с комфортной зоной отдыха. На месте бывшего пустыря с пожарными прудами теперь расположилась детская площадка. Для родителей установили лавочки и несколько теннисных столов. Кроме того, в парке появилась сцена для проведения мероприятий и пикниковая зона с мангалами и столиками. А у воды поставили шезлонги.
Всего специалистам удалось привести в порядок свыше четырех гектаров между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе и частным сектором недалеко от двух железнодорожных станций. Работы прошли в рамках программы "Мой район". Проект благоустройства сквера заранее согласовывали с жителями района.
Жителям Подмосковья теперь доступна назальная вакцина от COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В поликлиники Московской области уже закупили и поставили более 500 насадок для введения вакцины. Пациенты в прививочном пункте могут сами выбрать внутримышечный или назальный способ. В Санкт-Петербурге также есть возможность вакцинироваться с помощью капель в нос.
По-прежнему в России доступны обычные прививки "Спутник V". В Центре имени Гамалеи отметили, что в мире уже использовали более 150 миллионов доз этой вакцины. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "Спутник V" защищает от всех штаммов коронавируса, в том числе и от подвидов "Омикрона". По словам Поповой, страна преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19, но прививаться все еще необходимо. За прошедшие сутки в России зафиксировали более 38 тысяч инфицированных.
Старт космического Crew Dragon вновь отложен из-за урагана "Ян". Корабль должен был отправиться к МКС с территории центра имени Кеннеди во Флориде 3 октября. Теперь это произойдет как минимум на два дня позже. В космос на нем полетит россиянка Анна Кикина.
В NASA продолжают мониторить погодную ситуацию. Не исключено, что время запуска опять скорректируют. Ураган находится на юго-западном побережья штата. "Яну" присвоена четвертая категория. Скорость ветра превышает 65 метров в секунду.
Власти штата рассказали, что регион переживает одно из самых сильных природных потрясений с 2004 года, когда по Флориде прошелся ураган "Чарли". Стихия оставила без электричества уже более двух миллионов жителей. Столько же человек получили предписание об обязательной эвакуации. В городах на побережье потоки воды смывают яхты и автомобили, уносят деревья. А в городке Форт-Майерс на затопленной улице засняли акулу. Ураган будет бушевать в штате еще минимум сутки.
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