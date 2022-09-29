"Москва и мир": новые трамваи и ураган во Флориде

Все столичные трамваи станут безопаснее, быстрее и тише. Как заявили в Дептрансе, сейчас 95% составов заменены на новые. Только в 2022 году парк машин пополнили более 40 трехсекционных низкопольных вагонов "Витязь".

Салон оснащен системой климат-контроля, зарядками для мобильных устройств и мультимедийными экранами. Есть места для инвалидных и детских колясок, а также крепления для велосипедов. Одновременно один такой трамвай может перевозить до 260 человек – в три раза больше, чем автобус.

Удобнее станут и остановки. Приподнятые платформы появились на Волоколамском шоссе и некоторых других улицах. Более безопасным движение трамваев делают за счет установки бордюрного ограждения. Оно не позволяет водителям автомобилей выезжать на рельсы.

Одновременно в столице идет капитальный ремонт и благоустройство трамвайных путей. Акцент делают на укладке бесшовных рельсов. Это помогает снизить шума при движении вагонов. Вскоре тише трамваи будут ездить в районах Останкино, Тушино, Строгино и Перово.

В октябре жителей центральной России ожидает потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 1 октября придет золотая осень. Хотя активный листопад начнется только во второй половине месяца. В столице 2 октября воздух прогреется до 18 градусов. Вильфанд отметил, что в целом октябрь окажется теплее сентября и будет соответствовать климатической норме.

В Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае во второй половине осени пообещали аномальные температуры – слишком высокие для октября. В южных регионах страны столбики термометров покажут до 29 градусов. По прогнозам синоптиков, бархатный сезон на курортах закончится после 10 октября. А вот в Новосибирске уже выпал снег – в городе занесло все дороги и деревья. Автомобилисты стояли в километровых заторах. Ситуацию осложнило то, что водители не меняли летние шины.

Старт космического Crew Dragon вновь отложен из-за урагана "Ян". Корабль должен был отправиться к МКС с территории центра имени Кеннеди во Флориде 3 октября. Теперь это произойдет как минимум на два дня позже. В космос на нем полетит россиянка Анна Кикина.

В NASA продолжают мониторить погодную ситуацию. Не исключено, что время запуска опять скорректируют. Ураган находится на юго-западном побережья штата. "Яну" присвоена четвертая категория. Скорость ветра превышает 65 метров в секунду.

Власти штата рассказали, что регион переживает одно из самых сильных природных потрясений с 2004 года, когда по Флориде прошелся ураган "Чарли". Стихия оставила без электричества уже более двух миллионов жителей. Столько же человек получили предписание об обязательной эвакуации. В городах на побережье потоки воды смывают яхты и автомобили, уносят деревья. А в городке Форт-Майерс на затопленной улице засняли акулу. Ураган будет бушевать в штате еще минимум сутки.