"Москва и мир": благоустройство столичного сквера и референдум в Каталонии

28 сентября, 23:00
В Тимирязевском районе столицы появилась новое место для прогулок. Речь идет о сквере вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской. Благоустройство территории прошло в рамках программы "Мой район". Там организовали новое освещение и установили камеры видеонаблюдения. Зимой на этой территории планируют заливать каток с искусственным льдом.
В Центре имени Гамалеи начали разработку новой вакцины против коронавируса, рассказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов. Уже сформирована лабораторная группа, которая занимается созданием препарата.
Каталония хочет провести новый референдум о независимости. Глава автономии Пере Арагонес настаивает, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение, которое будет признано не только Мадридом, но и международным сообществом. Он объяснил, что большинство каталонцев по-прежнему хотят решать свое будущее путем голосования.
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