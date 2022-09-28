"Москва и мир": благоустройство улицы Лужники и ситуация в Каталонии

28 сентября, 20:00
Завершились работы по благоустройству улицы Лужники в Хамовниках. Там появились места для отдыха и занятий спортом. Специалисты заменили 90 тысяч квадратных метров асфальта, расширили тротуары, проложили беговые дорожки и отдельные полосы для велосипедистов. Привели в порядок и территорию возле Международного центра самбо и центра бокса.
Также на улице Лужники сделали современные остановки с зарядными устройствами и полностью обновили освещение. Поздней осенью планируют высадить 15 деревьев и около 80 кустарников.
На юг России вернется летняя погода. На курортах воздух прогреется до 29 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Потепление ожидают и в столице, в выходные, 1 и 2 октября, столбики термометров покажут 18 градусов.
Метеорологи пообещали аномально теплые октябрь и ноябрь в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае. А вот на Урале и в Сибири может пойти мокрый снег. Роман Вильфанд отметил, что грядущая зима в России будет соответствовать климатической норме. Ожидается в меру холодная погода.
Каталония хочет провести новый референдум о независимости. Глава автономии Пере Арагонес настаивает, чтобы правительство Испании заключило новое соглашение, которое будет признано не только Мадридом, но и международным сообществом. Он объяснил, что большинство каталонцев по-прежнему хотят решать свое будущее путем голосования.
В Каталонии пять лет назад вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. Явка составила 43%. За отделение от Испании проголосовали 90% местных жителей, после чего каталонский парламент провозгласил независимость. Федеральное правительство после этого ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент. Нескольких организаторов референдума признали виновными в мятеже и приговорили к длительным тюремным срокам.
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