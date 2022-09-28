"Москва и мир": благоустройство сквера в Тимирязевском районе и тайфун "Нора"

18:05
В Тимирязевском районе столицы появилась новое место для прогулок. Благоустроили сквер вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской. Работы на территории прошли в рамках программы "Мой район". Они затронули и соседние территории. Там организовали новое освещение и установили камеры видеонаблюдения.
Всего с начала 2022 года в рамках программы "Мой район" в САО были благоустроены около 200 дворов. Там обновили детские и спортивные площадки. Кроме того, были приведены в порядок территории вокруг 20 учебных заведений.
На юг России вернется летняя погода. На курортах воздух прогреется до 29 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Потепление ожидают и в столице, в выходные, 1 и 2 октября, столбики термометров покажут 18 градусов.
Метеорологи пообещали аномально теплые октябрь и ноябрь в Амурской области, Якутии, Красноярском и Хабаровском крае. А вот на Урале и в Сибири может пойти мокрый снег. Роман Вильфанд отметил, что грядущая зима в России будет соответствовать климатической норме. Ожидается в меру холодная погода.
Старт космического Crew Dragon отложен. Корабль должен был отправиться к МКС 3 октября с территории центра имени Кеннеди во Флориде. Однако свои коррективы в планы NASA внес ураган "Ян". Из-за него в штате отменены занятия в школах. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.
Из-за урагана "Ян" уже пострадала Куба – после его визита страна оказалась обесточенной. Скорость ветра в эпицентре достигала 50 метров в секунду. Он ломал деревья, рвал линии электропередачи, сотни домов оказались разрушены. Затоплены улицы и автомагистрали. Из зоны бедствия были эвакуированы более десятки тысяч человек.
Похожая картина была и во Вьетнаме. Там стал бушевать тайфун "Нора". Более 300 тысяч вьетнамцев были вынуждены покинуть свое жилье и укрылись в убежищах. Местные власти рассказали, что оценить ущерб пока нельзя. Информации о пострадавших нет.
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