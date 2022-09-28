"Москва и мир": новая вакцина против коронавируса и ураган "Ян"

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха не превышает 10 градусов. По словам синоптиков, такая погода характерна для середины октября.

В ночное время столбики термометров показывают от 3 до 8 градусов. В четверг, 29 сентября, осадки станут менее интенсивными, воздух прогреется до 14 градусов, а в выходные, 1 и 2 октября, в Москву придет золотая осень – температура воздуха составит 16 градусов.

Ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что из-за резкого похолодания в Москве отопительный сезон начался досрочно. Тепло уже поступает во все жилые дома и социальные объекты.

В Центре имени Гамалеи начали разработку новой вакцины против коронавируса, рассказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов. Это мРНК-вакцина, в отличие от векторной, ее можно вводить чаще чем раз в полгода. Уже сформирована лабораторная группа, которая занимается созданием такого препарата.

В Санкт-Петербурге уже доступна назальная вакцинация. Пациенты получают препарат в виде капель в нос. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Россия преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19. Сейчас наблюдается снижение числа инфицированных во всех возрастных группах, кроме граждан старше 65 лет. За прошедшие сутки в стране зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения. На 9% снизилось число госпитализаций. В Москве заболели свыше четырех тысяч человек.

Старт космического Crew Dragon отложен. Корабль должен был отправиться к МКС 3 октября с территории центра имени Кеннеди во Флориде. Однако свои коррективы в планы NASA внес ураган "Ян". Из-за него в штате отменены занятия в школах. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.

"Ян" уже не первый день продолжает свое шествие по странам карибского бассейна. После его визита полностью обесточенной оказалась Куба. Скорость ветра в эпицентре достигала 50 метров в секунду. Он ломал деревья, рвал линии электропередачи, сотни домов оказались разрушены. Затоплены улицы и автомагистрали. Из зоны бедствия были эвакуированы более десятки тысяч человек.

Похожая картина происходит и во Вьетнаме. Там стал бушевать тайфун "Нора". Более 300 тысяч вьетнамцев были вынуждены покинуть свое жилье и укрылись в убежищах. Местные власти рассказали, что оценить ущерб пока нельзя, так как дождь продолжается, а вместе с ним сохраняется угроза новых наводнений и оползней. Информации о пострадавших нет.