"Москва и мир": отопление в столице и государственные похороны Синдзо Абэ

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Отопительный сезон в 2022 году из-за резкого похолодания начался раньше, чем обычно. Уже 5 сентября по специальным заявкам начали подключать школы, детские сады и больницы. Тепло в жилые дома начало поступать с 18 сентября.

Если возникают проблемы или неполадки, граждане могут позвонить по специальной горячей линии. Постепенно подключат предприятия торговли и промышленности. Всего в Москве отапливается 74 тысячи объектов, в том числе более 30 тысяч жилых домов. Во время подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты провели профилактические работы на тепловых электростанциях и создали необходимые запасы резервного топлива. Кроме того, отремонтировали системы отопления там, где это было необходимо.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев проник в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек. Более 20 детей и сотрудников школы пострадали. У нападавшего нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Заведено уголовное дело по трем статьям, в том числе о возбуждении ненависти или вражды. Глава Удмуртии сообщил, что здание школы отремонтируют, как только следователи закончат свою работу. Пока занятия будут идти дистанционно. В регионе до 29 сентября объявлен траур по погибшим. В Москве в память о жертвах люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию представительства главы Удмуртии.

В Японии прошли государственные похороны Синдзо Абэ. Последний раз подобная церемония проводилась в стране в 1967 году. Тогда японцы тоже прощались с бывшим премьер-министром Сигэру Есидой. В этот раз почтить память политика приехали 35 лидеров иностранных государств. На похоронах собрались более четырех тысяч официальных делегатов. Урну с прахом усопшего внесла его вдова, облаченная в черное кимоно. В этот момент прогремели 19 холостых выстрелов из гаубиц.

После исполнения гимна и традиционной минуты молчания, на экранах, установленных в зале, показали видео с наиболее яркими моментами политической биографии Абэ. Бывший премьер-министр был застрелен в июле во время предвыборного митинга. Через несколько дней в одном из токийских храмов прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду. На ней присутствовали только члены семьи и друзья погибшего. Идея проведения государственных похорон вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Сотни протестующих прошли маршем в центре Токио.