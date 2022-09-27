"Москва и мир": пострадавшие при стрельбе в ижевской школе и тайфун "Нора" во Вьетнаме

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Отопительный сезон в 2022 году из-за резкого похолодания начался раньше, чем обычно. Уже 5 сентября по специальным заявкам начали подключать школы, детские сады и больницы. Тепло в жилые дома начало поступать с 18 сентября.

Если возникают проблемы или неполадки, граждане могут позвонить по специальной горячей линии. Постепенно подключат предприятия торговли и промышленности. Всего в Москве отапливается 74 тысячи объектов, в том числе более 30 тысяч жилых домов. Во время подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты провели профилактические работы на тепловых электростанциях и создали необходимые запасы резервного топлива. Кроме того, отремонтировали системы отопления там, где это было необходимо.

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в ижевской школе приземлился в подмосковном аэропорту. Пятнадцать раненых эвакуировали для лечения в Москву. Все пациенты в пути находились в специальных медицинских модулях в сопровождении врачей.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. Выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев проник в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. Погибли 17 человек. Более 20 детей и сотрудников школы пострадали. У нападавшего нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

Заведено уголовное дело по трем статьям, в том числе о возбуждении ненависти или вражды. Глава Удмуртии сообщил, что здание школы отремонтируют, как только следователи закончат свою работу. Пока занятия будут идти дистанционно. В регионе до 29 сентября объявлен траур по погибшим. В Москве в память о жертвах люди принесли цветы, свечи и мягкие игрушки к зданию представительства главы Удмуртии.

Во Вьетнаме около 900 тысяч человек эвакуируют из прибрежных районов. Страна оказалась на пути тайфуна "Нора". Отменены занятия в учебных заведениях. В ряде провинций даже ввели комендантский час. Синоптики рассказали, что скорость ветра, проходящего над морем тайфуна, составляет около 50 метров в секунду.

В некоторых регионах Вьетнама уже идут дожди. В ближайшее время они будут усиливаться. Ожидаются волны высотой до 10 метров. Всю силу "Норы" уже испытали на себе Филиппины. Жертвами стихии там стали как минимум восемь человек. Затоплены здания, в том числе жилые дома. А ряд населенных пунктов оказались затоплены практически полностью. Десятки тысяч человек пришлось эвакуировать в экстренном порядке.

На островах тайфун спровоцировал масштабные наводнения и оползни. Повреждены дороги и мосты, по-прежнему полностью не удалось восстановить электроснабжение. Больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор. Только по предварительным подсчетам сумма нанесенного ему ущерба составила почти три миллиона долларов.