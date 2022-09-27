"Москва и мир": строительство Троицкой линии метро и государственные похороны Синдзо Абэ

На Троицкой линии метро продолжается прокладка тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Крымская". На маршрут вышел щит "София". Ему предстоит проложить левый соединительный коридор. Для этого щиту придется пройти более полутора километров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях. Трассу организуют под Москвой-рекой, тоннелями метро, а также под путями железной дороги.

Новая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком. Ветка пройдет через несколько округов: Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский. Длина маршрута составит около 40 километров.

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Отопительный сезон в 2022 году из-за резкого похолодания начался раньше, чем обычно. Уже 5 сентября по специальным заявкам начали подключать школы, детские сады и больницы. Тепло в жилые дома начало поступать с 18 сентября.

Если возникают проблемы или неполадки, граждане могут позвонить по специальной горячей линии. Постепенно подключат предприятия торговли и промышленности. Всего в Москве отапливается 74 тысячи объектов, в том числе более 30 тысяч жилых домов. Во время подготовки к осенне-зимнему сезону специалисты провели профилактические работы на тепловых электростанциях и создали необходимые запасы резервного топлива. Кроме того, отремонтировали системы отопления там, где это было необходимо.

В Японии прошли государственные похороны Синдзо Абэ. Последний раз подобная церемония проводилась в стране в 1967 году. Тогда японцы тоже прощались с бывшим премьер-министром Сигэру Есидой. В этот раз почтить память политика приехали 35 лидеров иностранных государств. На похоронах собрались более четырех тысяч официальных делегатов. Урну с прахом усопшего внесла его вдова, облаченная в черное кимоно. В этот момент прогремели 19 холостых выстрелов из гаубиц.

После исполнения гимна и традиционной минуты молчания, на экранах, установленных в зале, показали видео с наиболее яркими моментами политической биографии Абэ. Бывший премьер-министр был застрелен в июле во время предвыборного митинга. Через несколько дней в одном из токийских храмов прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду. На ней присутствовали только члены семьи и друзья погибшего. Идея проведения государственных похорон вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Сотни протестующих прошли маршем в центре Токио.