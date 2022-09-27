"Москва и мир": столичные туманы и государственные похороны Синдзо Абэ

Москва проснулась в тумане 27 сентября. Особенно сильный туман накрыл запад, север и юго-запад города. Видимость там была меньше 50 метров. Дымка наблюдалась также в центральных районах. Это явление природы возникло из-за понижения температуры и отсутствия облаков, сообщили в Гидрометцентре. При этом там заверили, что в ближайшее время повторения не ожидается.

Утром 27 сентября в двух столичных аэропортах задержано и отменено более 20 рейсов. К середине дня ситуация нормализовалась, так как появление солнца и значительное потепление привели к рассеиванию тумана.

28 сентября в столицу вернутся дожди и порывистый ветер. Однако затем начнется заметное потепление. Уже в пятницу, 30 сентября, столбики термометров поднимутся выше отметки 15 градусов. А в воскресенье, 2 октября, пообещали до 21 градуса.

Пятнадцать раненых во время стрельбы в ижевской школе эвакуируют для лечения в Москву. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Борт МЧС с необходимым оборудованием прибыл в Ижевск. Трагедия в школе № 88 произошла 26 сентября. Выпускник школы 1988 года рождения Артем Казанцев проник в здание и устроил стрельбу. Погибли 17 человек. Более 20 детей и сотрудников школы пострадали.

Нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. У него нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Известно также, что он наблюдался в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения". Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В регионе объявлен трехдневный траур по погибшим. В Москве к зданию представительства главы Удмуртии в память о жертвах люди приносят цветы, свечи и мягкие игрушки.

В Токио прошли государственные похороны Синдзо Абэ. Последний раз подобная церемония проводилась в стране в 1967 году. Тогда японцы тоже прощались с бывшим премьер-министром Сигэру Есидой. В этот раз почтить память политика приехали 35 лидеров иностранных государств. На похоронах собрались более четырех тысяч официальных делегатов. Урну с прахом усопшего внесла его вдова, облаченная в черное кимоно. В этот момент прогремели 19 холостых выстрелов из гаубиц.

После исполнения гимна и традиционной минуты молчания, на экранах, установленных в зале, показали видео с наиболее яркими моментами политической биографии Абэ. Бывший премьер-министр был застрелен в июле во время предвыборного митинга. Через несколько дней в одном из токийских храмов прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду. На ней присутствовали только члены семьи и друзья погибшего. Идея проведения государственных похорон вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Сотни протестующих прошли маршем в центре Токио.