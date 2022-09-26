"Москва и мир": новая поликлиника в Свиблове и последствия шторма "Фиона" в Канаде

В Свиблове в начале 2023 года откроется новая поликлиника. В ней организуют два отделения – для детей и взрослых. Здание решили возводить заново, так как действующие до этого момента две районные поликлиники признали морально устаревшими, а их ремонт неэффективным. Об этом рассказал Сергей Собянин, который побывал на стройплощадке.

Ежедневно медики новой поликлиники смогут принимать до 750 человек в смену. В медучреждении установят современное оборудование, в том числе рентгеновские аппараты, а также аппараты УЗИ и ЭКГ. Всего в столице за последние 11 лет построили 120 объектов здравоохранения. В планах на ближайшие два года построить еще более полусотни учреждений.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны до 4 октября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Бюджетные средства перераспределили из-за того, что в 11 российских аэропортов самолеты пока не летают. Также, чтобы поддержать пассажирские перевозки в РЖД, летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах. Тем не менее, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим регионом. Турпоток в регион серьезно просел летом 2022 года.

Во Флориде объявлено чрезвычайное положение. К штату приближается тропический шторм "Ян". Его ждут через несколько дней. Синоптики прогнозируют, что по мере приближения к побережью стихия усилится до урагана четвертой, предпоследней категории. И принесет с собой проливные дожди, которые могут стать причиной масштабных наводнений. Население предупредили о возможных перебоях с энергоснабжением. Жители прибрежных населенных пунктов готовятся к возможной эвакуации, закупают продукты и строят насыпи из песка.

Все это уже пережили в атлантических провинциях Канады. Там устраняют последствия шторма "Фиона". Власти назвали его мощнейшим за всю историю страны. Погиб один человек. Волнами смыло десятки зданий. Сорваны крыши домов, затоплены дороги. В ряде районов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Более 250 тысяч жилых домов до сих пор остаются без электричества. По оценке экспертов, на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы.