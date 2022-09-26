"Москва и мир": новая поликлиника в Свиблове и ограничения Росавиации

В Свиблове в начале 2023 года откроется новая поликлиника. В ней организуют два отделения – для детей и взрослых. Здание решили возводить заново, так как действующие до этого момента две районные поликлиники признали морально устаревшими, а их ремонт неэффективным. Об этом рассказал Сергей Собянин, который побывал на стройплощадке.

Ежедневно медики новой поликлиники смогут принимать до 750 человек. В медучреждении установят современное оборудование, в том числе рентгеновские аппараты, а также аппараты УЗИ и ЭКГ. Всего в столице за последние 11 лет построили 120 объектов здравоохранения. В планах на ближайшие два года построить еще более полусотни учреждений.

В Таганском районе готов к заселению первый дом, построенный по программе реновации. Его уже осмотрели будущие жильцы. Они переедут из пятиэтажек, которые располагаются на Нижегородской и 2-й Дубровской улицах. Переселение будет происходить поэтапно. В новостройке на улице Мельникова – 15 этажей. Отделка квартир выполнена по стандартам программы реновации. Во всех подъездах есть комнаты для консьержей и колясочные.

Во дворе новостройки обустроили детскую, спортивную площадки и зоны отдыха. Высадили деревья и кустарники. Для машин оборудовали подземный паркинг на 136 мест. Будущие жильцы могут получить необходимые консультации в Информационном центре. Всего в Таганском районе планируют расселить 16 домов.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны до 4 октября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Бюджетные средства перераспределили из-за того, что в 11 российских аэропортов самолеты пока не летают. Также, чтобы поддержать пассажирские перевозки в РЖД, летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах. Тем не менее, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим регионом. Турпоток в регион этим летом серьезно просел.