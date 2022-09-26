"Москва и мир": новые полосы для общественного транспорта и шторм "Ян" во Флориде

Шесть новых выделенных полос для общественного транспорта организовали на столичных дорогах. Теперь сэкономить время в пути пассажиры смогут на Севастопольском проспекте, Рябиновой улице, Загородном шоссе, Очаковском путепроводе, Ореховом бульваре и проезде Кошкина.

Эти участки растянулись на 10 километров. Еще столько же выделенных полос появятся до конца 2022 года. Всего в городе за последние 10 лет организовали уже больше 400 километров дорог для общественного транспорта. Эксперты уверены, что количество выделенных полос нужно увеличивать. В пользу этого говорит и тот факт, что горожане стали все чаще пользоваться автобусами и электробусами. Благодаря этому количество личных автомобилей на дорогах сократилось более чем на 10% в сутки.

Утром в понедельник, 26 сентября, в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба. С оружием в здание пришел ее выпускник 1988 года рождения Артем Казанцев. Он убил охранника, стал стрелять по ученикам и учителям, а после покончил с собой. Погибли 13 человек, сообщили в Следственном комитете. 23 человека ранены, большинство из них – дети.

Состояние пострадавших оценивается как среднее и тяжелое. Известно, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. У него нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Как владелец оружия, Казанцев на учете не стоял. Также известно, что он наблюдался в психоневрологическом диспансере. Следствие установило, что школа охранялась ЧОП в соответствии с заключенным договором. Все меры безопасности были соблюдены. В Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим.

Во Флориде объявлено чрезвычайное положение. К штату приближается тропический шторм "Ян". Его ждут через несколько дней. Синоптики прогнозируют, что по мере приближения к побережью стихия усилится до урагана четвертой, предпоследней категории. И принесет с собой проливные дожди, которые могут стать причиной масштабных наводнений. Население предупредили о возможных перебоях с энергоснабжением. Жители прибрежных населенных пунктов готовятся к возможной эвакуации, закупают продукты и строят насыпи из песка.

Все это уже пережили в атлантических провинциях Канады. Там устраняют последствия шторма "Фиона". Власти назвали его мощнейшим за всю историю страны. Погиб один человек. Волнами смыло десятки зданий. Сорваны крыши домов, затоплены дороги. В ряде районов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Более 250 тысяч жилых домов до сих пор остаются без электричества. По оценке экспертов, на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы.