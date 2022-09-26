"Москва и мир": ограничения Росавиации и тропический шторм "Ян" во Флориде

24 и 25 сентября в столице выпало 60% от месячной нормы осадков – почти 40 миллиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 24 сентября в Москве по дождям был побит рекорд 1953 года. В Подмосковье больше всего заливало Воскресенск, Павловский Посад, Михайловское, Шаховскую и Солнечногорск.

В понедельник, 26 сентября, в московском регионе будет облачно, столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов. Ветер – до восьми метров в секунду. Первая половина недели будет холодной и дождливой, особенно сильные ливни ожидаются в среду, 28 сентября. Воздух прогреется лишь до 12 градусов. Это на два градуса ниже привычной для сентября температуры. Во второй половине недели осадки станут менее интенсивными, а к пятнице потеплеет до 16 градусов.

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны до 4 октября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Бюджетные средства перераспределили из-за того, что в 11 российских аэропортов самолеты пока не летают. Также, чтобы поддержать пассажирские перевозки в РЖД, летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах. Тем не менее, глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим регионом. Турпоток в регион этим летом серьезно просел.

Во Флориде объявлено чрезвычайное положение. К штату приближается тропический шторм "Ян". Его ждут через несколько дней. Синоптики прогнозируют, что по мере приближения к побережью стихия усилится до урагана четвертой, предпоследней категории. И принесет с собой проливные дожди, которые могут стать причиной масштабных наводнений. Население предупредили о возможных перебоях с энергоснабжением. Жители прибрежных населенных пунктов готовятся к возможной эвакуации, закупают продукты и строят насыпи из песка.

Все это уже пережили в атлантических провинциях Канады. Там устраняют последствия шторма "Фиона". Власти назвали его мощнейшим за всю историю страны. Погиб один человек. Волнами смыло десятки зданий. Сорваны крыши домов, затоплены дороги. В ряде районов продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Более 250 тысяч жилых домов до сих пор остаются без электричества. По оценке экспертов, на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы.