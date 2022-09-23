"Москва и мир": погода в столичном регионе и протесты в Иране

В субботу, 24 сентября, в столичном регионе обещают сильные дожди. До 25 сентября будет действовать желтый уровень погодной опасности, об этом сообщили в Гидрометцентре. Ливень продлится 36 часов без перерыва. Выпадет до 28 миллиметров осадков – это три четверти от климатической нормы за месяц. По словам метеорологов, все это – последствия циклонической депрессии. Такой погоды в сентябре не наблюдали с 1940-х годов.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать машины вдалеке от деревьев. Пешеходов просят обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Также в выходные похолодает. Температура опустится до 7–10 градусов тепла. А из-за стопроцентной влажности по ощущениям будет еще на три градуса холоднее. Ночью столбики термометров покажут всего пять градусов. На следующей неделе погода не изменится, но осадки станут менее интенсивными.

В Хабаровском крае суд вынес приговор троим фигурантам дела о пожаре 2019 года в палаточном лагере "Холдоми". На скамье подсудимых были владелец лагеря Виталий Бурлаков, директор Максим Кузнецов и бывший начальник отдела надзорной деятельности в местном МЧС Эдуард Новгородцев. Владельцу и директору присудили девять и восемь лет колонии. Также на три года их лишили права занимать посты, связанные с воспитанием детей. Представителя МЧС приговорили к четырем годам заключения. Никто из осужденных свою вину не признал.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" на территории горнолыжного комплекса произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Одна из причин – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей. Сгорело 20 палаток. От ожогов погибли четверо детей, шестеро пострадали. Всего в лагере находились 189 воспитанников.

Иран готовится к новой волне протестов. Причиной беспорядков, которые продолжаются в стране с прошлой недели, стала гибель 22-летней девушки. Махсу Амини задержали в Тегеране из-за неправильно надетого хиджаба. По версии властей, в полицейском участке у нее произошел сердечный приступ. Случившееся признали несчастным случаем. Между тем родственники погибшей утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. Они требуют провести расследование. Тем более очевидцы утверждают, что слышали женские крики у здания участка, а медики после экспертизы сообщили, что у погибшей подтвердили перелом черепа.

Случившееся вызвало резонанс. В Сети иранские женщины публикуют видео, как сжигают хиджабы и стригут волосы. Протесты проходят практически по всей стране. Толпы людей перекрывают движение и поджигают правительственные здания. В ответ полицейские применяют слезоточивый раз. Дошло даже до стрельбы. Потери есть с обеих сторон. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли более 30 человек.