"Москва и мир": строительство южного участка МСД и протесты в Иране

23 сентября, 20:00
Южный участок Московского скоростного диаметра планируют открыть раньше срока. Об этом рассказ Сергей Собянин во время осмотра строящегося отрезка от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Длина шестиполосной трассы – почти четыре километра. В нее войдут две эстакады со съездами на Дорожную улицу и в районе станции МЦД-2 Красный строитель. Также на пересечении с железнодорожными путями возведут тоннель длиной 46 метров.
Открытие участка МСД от Павелецкого направления железной дороги до МКАД улучшит транспортную доступность районов Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Там проживает более 600 тысяч человек.
Суд вынес приговор по делу о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Владельца лагеря Виталия Бурлакова приговорили к девяти годам колонии. В свою очередь, директора Максима Кузнецова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пожар произошел 23 июля 2019 года в лагере на территории горнолыжного комплекса.
Иран готовится к новой волне протестов. Причиной беспорядков, которые продолжаются в стране с прошлой недели, стала гибель 22-летней девушки. Махсу Амини задержали в Тегеране из-за неправильно надетого хиджаба. По версии властей, в полицейском участке у нее произошел сердечный приступ. Случившееся признали несчастным случаем. Между тем родственники погибшей утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. Они требуют провести расследование. Тем более очевидцы утверждают, что слышали женские крики у здания участка, а медики после экспертизы сообщили, что у погибшей подтвердили перелом черепа.
Случившееся вызвало резонанс. В Сети иранские женщины публикуют видео, как сжигают хиджабы и стригут волосы. Протесты проходят практически по всей стране. Толпы людей перекрывают движение и поджигают правительственные здания. В ответ полицейские применяют слезоточивый раз. Дошло даже до стрельбы. Потери есть с обеих сторон. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли более 30 человек.
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