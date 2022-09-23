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23 сентября, 20:00

"Москва и мир": строительство южного участка МСД и протесты в Иране

мэр Москвыгородстроительстводорогисудыпроисшествияза рубежомвидео

Южный участок Московского скоростного диаметра планируют открыть раньше срока. Об этом рассказ Сергей Собянин во время осмотра строящегося отрезка от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Длина шестиполосной трассы – почти четыре километра. В нее войдут две эстакады со съездами на Дорожную улицу и в районе станции МЦД-2 Красный строитель. Также на пересечении с железнодорожными путями возведут тоннель длиной 46 метров.

Открытие участка МСД от Павелецкого направления железной дороги до МКАД улучшит транспортную доступность районов Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Там проживает более 600 тысяч человек.

Суд вынес приговор по делу о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Владельца лагеря Виталия Бурлакова приговорили к девяти годам колонии. В свою очередь, директора Максима Кузнецова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пожар произошел 23 июля 2019 года в лагере на территории горнолыжного комплекса.

Иран готовится к новой волне протестов. Причиной беспорядков, которые продолжаются в стране с прошлой недели, стала гибель 22-летней девушки. Махсу Амини задержали в Тегеране из-за неправильно надетого хиджаба. По версии властей, в полицейском участке у нее произошел сердечный приступ. Случившееся признали несчастным случаем. Между тем родственники погибшей утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. Они требуют провести расследование. Тем более очевидцы утверждают, что слышали женские крики у здания участка, а медики после экспертизы сообщили, что у погибшей подтвердили перелом черепа.

Случившееся вызвало резонанс. В Сети иранские женщины публикуют видео, как сжигают хиджабы и стригут волосы. Протесты проходят практически по всей стране. Толпы людей перекрывают движение и поджигают правительственные здания. В ответ полицейские применяют слезоточивый раз. Дошло даже до стрельбы. Потери есть с обеих сторон. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли более 30 человек.

Программа: Москва и мир

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