"Москва и мир": новая зона отдыха в районе Щукино и очередной тайфун в Японии

В столичном районе Щукино скоро появится новая зона отдыха. Ее обустраивают на Авиационной улице, рядом с крупным жилым комплексом. Там уже проложили пешеходные дорожки, обновили газоны и установили пергалу с качелями. Заканчивается монтаж детской площадки. Работы прошли в рамках программы "Мой район". Каждый проект благоустройства выносится на общественные слушания. Не стала исключением и зона отдыха в Щукине.

Работы по благоустройству, запланированные на этот год, закончены более чем на 90%. Приведены в порядок дворы, скверы, улицы и парки – всего около 3,5 тысячи объектов. Большинство из них расположены в спальных районах столицы.

В субботу, 24 сентября, в столичном регионе обещают сильные дожди. До 25 сентября будет действовать желтый уровень погодной опасности, об этом сообщили в Гидрометцентре. Ливень продлится 36 часов без перерыва. Выпадет до 28 миллиметров осадков – это три четверти от климатической нормы за месяц. По словам метеорологов, все это – последствия циклонической депрессии. Такой погоды в сентябре не наблюдали с 1940-х годов.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать машины вдалеке от деревьев. Пешеходов просят обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Также в выходные похолодает. Температура опустится до 7–10 градусов тепла. А из-за стопроцентной влажности по ощущениям будет еще на три градуса холоднее. Ночью столбики термометров покажут всего пять градусов. На следующей неделе погода не изменится, но осадки станут менее интенсивными.

Япония готовится к нашествие очередного тайфуна. Он сформировался около тихоокеанского побережья Кюсю. Синоптики прогнозируют, что тайфун будет двигать в сторону восточной части острова, где находится столица страны. В зоне его прохождения за сутки может выпасть до 200 миллиметров осадков. Местных жителей предупредили об угрозе штормового ветра, о выходе рек из берегов и возможных оползней. Более 14 тысяч человек, живущих на побережье, готовятся к эвакуации. При это многие из них только что вернулись домой после нашествия предыдущего тайфуна "Нанмадол". Он стал причиной гибели трех человек, более 130 пострадали.

Приходит в себя после нашествия стихии и Пуэрто-Рико. Ураган, который пронесся на территории страны, сопровождали рекордные осадки – местами выпало до 1 000 миллиметров. Вся страна осталась без электроснабжения. Сейчас циклон "Фиона" усилился до урагана четвертой категории. Со скорость около 58 метров в секунду он прошелся по острову Кайкос и направился к Бермудам.