"Москва и мир": открытие участков для референдумов и подготовка Японии к тайфуну

14:15
В Москве открылись участки для референдумов, они работают в представительстве ДНР. В столице смогут проголосовать граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все потенциальные участники референдума, находящиеся в Москве, внесены в списки избирателей. В городе в рамках проведения референдумов организовали около 20 участков.
Суд вынес приговор по делу о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Владельца лагеря Виталия Бурлакова приговорили к девяти годам колонии. В свою очередь, директора Максима Кузнецова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пожар произошел 23 июля 2019 года в лагере на территории горнолыжного комплекса.
Япония готовится к очередному тайфуну, он сформировался около тихоокеанского побережья Кюсю. В зоне прохождения тайфуна за сутки может выпасть до 200 миллиметров осадков. Более 14 тысяч человек, живущих на побережье, готовятся к эвакуации.
Пуэрто-Рико приходит в себя после нашествия урагана. Вся страна осталась без электроснабжения. Ураган сопровождали рекордные осадки – местами выпало до 1000 миллиметров. Сейчас циклон "Фиона" усилился до урагана четвертой категории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: