"Москва и мир": открытие участков для референдумов и подготовка Японии к тайфуну

В Москве открылись участки для референдумов, они работают в представительстве ДНР. В столице смогут проголосовать граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все потенциальные участники референдума, находящиеся в Москве, внесены в списки избирателей. В городе в рамках проведения референдумов организовали около 20 участков.

Суд вынес приговор по делу о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Владельца лагеря Виталия Бурлакова приговорили к девяти годам колонии. В свою очередь, директора Максима Кузнецова приговорили к восьми годам лишения свободы. Пожар произошел 23 июля 2019 года в лагере на территории горнолыжного комплекса.

Япония готовится к очередному тайфуну, он сформировался около тихоокеанского побережья Кюсю. В зоне прохождения тайфуна за сутки может выпасть до 200 миллиметров осадков. Более 14 тысяч человек, живущих на побережье, готовятся к эвакуации.

Пуэрто-Рико приходит в себя после нашествия урагана. Вся страна осталась без электроснабжения. Ураган сопровождали рекордные осадки – местами выпало до 1000 миллиметров. Сейчас циклон "Фиона" усилился до урагана четвертой категории.