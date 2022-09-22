"Москва и мир": погода в столице в выходые и коронация Карла III

В субботу, 24 сентября, в столице выпадет рекордное с 1948 года количество осадков – до 28 миллиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Дождь будет идти 36 часов. На следующий день, в воскресенье, прольется не менее 23 миллиметров осадков. Также в выходные похолодает. Температура опустится до 7–10 градусов тепла. А из-за стопроцентной влажности по ощущениям будет еще на два–три градуса холоднее. Ночью столбики термометров покажут 5 градусов тепла. На следующей неделе погода не изменится, но осадки станут менее интенсивными.

В Москве уже отапливают почти все жилые дома и социальные учреждения, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. К теплу начали подключать предприятия торговли и промышленности. В этом году отопительный сезон начался досрочно из-за резкого похолодания. Городские службы подготовили к переходу на зимний режим более 74 тысяч объектов.

С 1 октября в столичном регионе изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте, в том числе на МЦД. Власти по просьбе перевозчиков проиндексировали тарифы, но ниже уровня инфляции. В Дептрансе уточнили, что изменения коснутся в основном Подмосковья. Цены на проезд на МЦД внутри города останутся прежними, также как и на абонементы. А вот поездки в зоне "Пригород" теперь будут стоить 60 рублей по "Тройке" и 65 рублей по банковской карте. Также поменялись цены на билеты в зоне "Дальняя" по тарифу "Кошелек".

Кроме того, с 1 октября в московском метро начнут вводить Систему быстрых платежей. Сейчас в пилотном режиме она работает на БКЛ. Сначала систему протестируют сотрудники метро, а затем и пассажиры. После запуска москвичи смогут оплачивать проезд, просто приложив смартфон к считывателю QR-кода на турникете. Предварительно нужно установить на мобильный телефон приложение одного из банков-участников программы. В наземном транспорте ввести эту функцию планируют в следующем году.

Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем была у его матери. Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Свое решение король объяснил общей экономической ситуаций в стране, в том числе ростом стоимости жизни. Конкретные цифры пока не называются, но известно что процедура вступления на престол Елизаветы II в 1953 году обошлась казне в более чем полтора миллиона фунтов стерлингов. Это эквивалентно нынешним 46 миллионам фунтов стерлингов.

План проведения очередной коронации, несмотря на якобы скромные затраты, носит громкое название "Операция Золотой Шар". Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Предполагаемая дата – 2 июня, ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Как известно, она правила в Великобритании дольше всех – 70 лет и семь месяцев. Войдет в историю и Карл III. Он станет самым старым членом королевской семьи, которого короновали. В ноябре королю исполнится 74 года.

