"Москва и мир": день открытых дверей в столичном центре занятости и коронация Карла III

30 сентября центр занятости "Моя карьера" проведет день открытых дверей для москвичей старшего возраста. Участников ждет ярмарка вакансий. Центр также представит обучающие программы о финансовой грамотности и о том, как монетизировать хобби. Для гостей проведут деловые игры, в которых они примерят на себя нестандартные профессиональные ситуации. Кроме того, центр организует мастер-классы, которые помогут найти новые возможности для самореализации.
Например, на тренинге "Поддержка ресурсного состояния" горожан научат снимать стресс и правильно переключаться, а на мастер-классе "Мода и стиль 50+" специалисты расскажут, как правильно подбирать одежду, аксессуары, макияж и прическу. Все услуги центра "Моя карьера" бесплатны. Досугом москвичей старшего поколения также активно занимается проект "Московское долголетие". С помощью занятий этого проекта более 130 тысяч пожилых людей освоили цифровые технологии - компьютеры и другие гаджеты.
30 сентября на Землю с Международной космической станции вернутся российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Им на смену прилетели Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио. В среду, 21 сентября, ракета с кораблем "Союз МС-22" стартовала с Байконура, вывела корабль на орбиту, вечером он успешно пристыковался к МКС.
Миссия космонавтов на МКС продлится 188 суток. Им предстоит выполнить несколько выходов в открытый космос и ввести в состав МКС новый Многофункциональный лабораторный модуль. Сентябрьский старт открыл программу соглашения "Роскосмоса" и NASA о перекрестных полетах. 3 октября к МКС полетит американский корабль Crew Dragon. В состав экипажа войдет россиянка Анна Кикина. В 2023 и 2024 годах запланированы еще два полета на орбиту российских и американских кораблей.
Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем была у его матери. Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на источник в Букингемском дворце. Свое решение король объяснил общей экономической ситуаций в стране, в том числе ростом стоимости жизни. Конкретные цифры пока не называются, но известно что процедура вступления на престол Елизаветы II в 1953 году обошлась казне в более чем полтора миллиона фунтов стерлингов. Это эквивалентно нынешним 46 миллионам фунтов стерлингов.
План проведения очередной коронации, несмотря на якобы скромные затраты, носит громкое название "Операция Золотой Шар". Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Предполагаемая дата – 2 июня, ровно через 70 лет после коронации Елизаветы II. Как известно, она правила в Великобритании дольше всех – 70 лет и семь месяцев. Войдет в историю и Карл III. Он станет самым старым членом королевской семьи, которого короновали. В ноябре королю исполнится 74 года.
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