"Москва и мир": новый комплекс скорой помощи в столице и тайфун в Японии

Строительство нового комплекса скорой помощи на территории НИИ имени Склифосовского вышло на финишную прямую. Он готов уже на 90%. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем. Строители завершают внутренние работы и отделку фасада. Одновременно началось благоустройство прилегающей территории. Полностью, как и планировалось, медучреждение будет готово до конца года.

В шестиэтажном здании обустроят современный операционный зал, отделение реанимации и вертолетную площадку. Ежедневно медики нового комплекса смогут принимать около 200 пациентов. Для их родственников предусмотрены просторные зоны ожидания и помещения для бесед с врачами. При необходимости они смогут переночевать в специальных комнатах. Их организовали при реанимации и блоке интенсивной терапии.

В ходе частичной мобилизации в России призовут 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Это касается тех, кто служил в армии и получил военно-учетную специальность. Частичную мобилизацию объявил Владимир Путин 21 сентября.

Министр обороны пояснил, что мобилизация проводится для того, чтобы обеспечить контроль уже освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В Японии количество жертв тайфуна "Нанмадол" возросло до трех. Еще один человек числится пропавшим без вести. Медики сообщили, что после удара стихии к ним с травмами различной степени тяжести обратились более 130 жителей. Тайфун, который начал шествие по острову 18 сентября, ослаб только накануне. За это время он обесточил более 300 тысяч домов. Временно было приостановлено транспортное сообщение.

Приходит в себя после нашествия шторма и Аляска. Такого сильного ветра там не было последние 50 лет. Его порывы превышали 40 метров в секунду. На прибрежные районы обрушились волны размером с пятиэтажный дом. Вода поднялась на 3,5 метра выше линии прилива. Затопленными оказались дома, дороги и даже местный аэропорт. Сотни людей пришлось эвакуировать. В данный момент паводковые воды постепенно сходят. После себя они оставляют горы обломков и мусора.