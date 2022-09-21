"Москва и мир": новый комплекс скорой помощи в столице и старт ракеты-носителя с Байконура

Строительство нового комплекса скорой помощи на территории НИИ имени Склифосовского вышло на финишную прямую. Он готов уже на 90%. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, уже полностью закончен монтаж внутренних инженерных систем. Строители завершают внутренние работы и отделку фасада. Одновременно началось благоустройство прилегающей территории. Полностью, как и планировалось, медучреждение будет готово до конца года.
В шестиэтажном здании обустроят современный операционный зал, отделение реанимации и вертолетную площадку. Ежедневно медики нового комплекса смогут принимать около 200 пациентов. Для их родственников предусмотрены просторные зоны ожидания и помещения для бесед с врачами. При необходимости они смогут переночевать в специальных комнатах. Их организовали при реанимации и блоке интенсивной терапии.
Президент объявил в России частичную мобилизацию. Она касается тех, кто находится в запасе. Глава государства выступил с обращением. На сайте Кремля опубликовали соответствующий указ, он вступил в силу 21 сентября. Из-за этого стране начинаются мобилизационные мероприятия
Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, кто и в каком количестве будет мобилизован. Он отметил, что студентов и срочников мобилизация не коснется. Призовут около 300 тысяч резервистов. Они должны будут пройти специальную подготовку.
С Байконура 21 сентября стартует ракета-носитель "Союз". Она выведет на орбиту пилотируемый корабль с новыми экипажем МКС. В его составе космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Это первый российско-американская экспедиция в рамках нового соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию.
"Союз МС-22" отправится к конечной точке по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Весь путь займет примерно 3 часа 16 минут. Стыковка с исследовательским модулем "Рассвет" по графику должна произойти в 20 часов 11 минут по московскому времени. Космическая командировка нового экипажа продлится 188 суток и закончится 28 марта 2023 года. За это время экипаж совершит пять выходов в открытый космос и проведет около 50 научных экспериментов, связанных в том числе с биологией и медициной.
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