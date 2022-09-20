"Москва и мир": включение отопления в Москве и запрет полетов в аэропорты юга и центра РФ

Почти в 80% жилых домов столицы включили отопление. Работы проходят в штатном режиме и в соответствии с установленным графиком, заверил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Первыми тепло традиционно получили социальные учреждения: детские сады, школы, медучреждения и спортивные объекты. Там отопление включили на прошлой неделе. В жилых домах стало теплеть с воскресенья. Чтобы запустить процесс полностью потребуется до пяти дней. Для горожан, у которых возникли вопросы о сроках подачи тепла в их дома, и для тех, у кого возникли проблемы при подключении отопления, в городе заработала горячая линия. Отопительный сезон в этом году начался в столице раньше обычного из-за резкого похолодания. Но синоптики успокаивают: на этой неделе в городе ожидается до плюс 16 градусов.

Росавиация в 33-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны. Теперь – до 28 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи. Правительство выделило более 3 миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Также, чтобы поддержать пассажирские перевозки, в РЖД летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах.

В Японии два человека стали жертвами мощного тайфуна "Нанмадол". Свыше 150 местных жителей получили ранения. Власти предупреждают, что цифры могут возрасти, поскольку есть пропавшие без вести. Стихия обрушилась на регион в минувшие выходные, и за два дня смогла пройти через территорию практически всей страны: от Японского моря до побережья Тихого океана. Из-за ураганного ветра и многометровых волн из прибрежных районов эвакуировали несколько миллионов человек. Парализовано транспортное сообщение: прекратилось движение поездов и паромов. Решение о временном закрытии приняли местные аэропорты. Более 350 тысяч домов остались без света. Еа данный момент тайфун заметно ослаб. Порывы ветра сейчас не превышают 35 метров в секунду. Дожди же пока остаются интенсивными. До завтрашнего утра в ряде регионов, включая Токио, выпадет до 120 миллиметров осадков. Метеорологи предупреждают о возможных оползнях и наводнениях.