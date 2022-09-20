"Москва и мир": отопление в столице и землетрясение в Мексике

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Почти в 80% жилых домов столицы включили отопление. Работы проходят в штатном режиме и в соответствии с установленным графиком, заверил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Первыми тепло получили социальные учреждения: детские сады, школы, медучреждения и спортивные объекты. Там отопление включили на прошлой неделе. В жилых домах стало теплеть с воскресенья, 18 сентября. Чтобы запустить процесс полностью потребуется до пяти дней.
Для горожан, у которых возникли вопросы о сроках подачи тепла в их дома и для тех, у кого возникли проблемы при подключении отопления, в городе заработала горячая линия. Отопительный сезон в этом году начался в столице раньше обычного из-за резкого похолодания. Но синоптики успокаивают, на этой неделе в городе будет до 16 градусов. Ветер успокоится, будет без осадков, но пасмурно.
В автоаварии погиб актер Сергей Пускепалис. ДТП произошло на трассе М8 в Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором ехал артист, столкнулся с грузовиком. Погибли Сергей Пускепалис и водитель микроавтобуса. Один человек госпитализирован. Прокуратура Ярославской области ведет расследование. Причиной ДТП мог стать выезд микроавтобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Сергею Пускепалису было 56 лет. Он был актером, режиссером, занимался общественной деятельностью. Карьеру начал в Саратове, где учился, а после более 10 лет играл в местном ТЮЗе. Как режиссер работал в театрах Самары, Петропавловска-Камчатска, Магнитогорска, Московском театре Олега Табакова, Современнике. С 2019 года руководил Ярославским театром имени Федора Волкова. Самые известные кинороли Пускепалис сыграл в фильмах "Прогулка", "Простые вещи". "Как я провел этим летом", "Жизнь и судьба", "Метро" и "Ледокол". Снялся более чем в 30 картинах и сериалах.
Мексика приходит в себя после мощного землетрясения. Толчки магнитудой 7,7 зафиксировали накануне на западе страны. Пока официально объявлено об одном погибшем. По стечению обстоятельств, подземные толчки начались, когда в стране проходили масштабные учения по реагированию на землетрясения. В тот момент десятки тысяч человек покинули жилые дома и офисы. Серьезных разрушений в регионе не случилось, но более миллиона человек остались без электроснабжения.
Сильнее других в этом плане пострадала столица и штат Мехико. После первого землетрясения произошло еще 160 толчков, а затем в прибрежных районах поднялись 3-метровые волны. Жителей предупредили о возможном цунами, но позже предупреждение сняли. Устраняют последствия землетрясения сейчас на Тайване. Там друг за другом произошли два мощных подземных толчка. Накануне магнитуда была 5,9, за день до этого – почти семь. В результате пострадали более 300 человек, один поезд сошел с рельсов, разрушено несколько мостов и автомагистралей.
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