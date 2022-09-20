"Москва и мир": архитектурная отделка станции "Марьина Роща" БКЛ и тайфун в Японии

18:10
На Большой кольцевой линии завершается архитектурная отделка новой станции "Марьина Роща". Уже почти закончили работы в пассажирской и технической зонах, а в наземном вестибюле все готово. Станцию построили в стиле старинных дворянских усадеб. Такой дизайн выбрали на международном архитектурном конкурсе.
На базе новой станции "Марьина Роща" БКЛ появится транспортно-пересадочный узел. В него войдет одноименная станция Люблинско-Дмитровской линии метро и платформа МЦД-2. Специалисты почти завершили отделку перехода на "Марьину Рощу".
Росавиация в 33-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны. Новое ограничение действует до 28 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи. Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам.
Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Бюджетные средства перераспределили из-за того, что в 11 российских аэропортов самолеты пока не летают. Также чтобы поддержать пассажирские перевозки, в РЖД летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах. Тем не менее глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим регионом. Турпоток этим летом серьезно просел.
В Японии два человека стали жертвами мощного тайфуна "Нанмадол". Свыше 150 местных жителей получили ранения. Власти предупреждают, что цифры могут возрасти, поскольку есть пропавшие без вести. Стихия обрушилась на регион в минувшие выходные, и за два дня смогла пройти через территории практически всей страны – от Японского моря до побережья Тихого океана. Из-за ураганного ветра и многометровых волн из прибрежных районов эвакуировали несколько миллионов человек. Парализовано транспортное сообщение – прекратилось движение поездов и паромов. Решение о временном закрытии приняли местные аэропорты. Более 350 тысяч домов остались без света.
К этому часу ситуацию удалось несколько нормализовать, потому что тайфун заметно ослаб. Порывы ветра не превышают 35 метров в секунду. А вот дожди пока будут такими же интенсивными. До утра 21 сентября в ряде регионов, включая Токио, выпадет до 120 миллиметров осадков. Метеорологи предупреждают о возможных оползнях и наводнениях.
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