"Москва и мир": непогода в столице и землетрясение в Мексике

В столице сильный ветер повалил более 100 деревьев. Повреждено свыше 70 машин, несколько человек пострадали. В Москве до вечера 19 сентября действовал оранжевый уровень погодной опасности. Городские службы работали в усиленном режиме. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 20 сентября непогода стихла. Ветер достигает отметки до 9 метров в секунду, а температура поднялась до 15 градусов.

Сильный циклон пришел в столицу из Курской области. Там до сих пор устраняют последствия урагана. Без света остались почти 10 тысяч жителей. Шквалистый ветер, ливень и грозы обрушились на Курскую область 18 сентября. Торнадо вырывал с корнем деревья, повреждения получили почти 400 домов. Погибли два человека. Завершить аварийно-восстановительные работы удалось только 20 сентября. Власти области пообещали помочь жителям, чье имущество пострадало из-за урагана. На эти цели выделят почти полтора миллиона рублей.

Росавиация в 33-й раз продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра страны. Новое ограничение действует до 28 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дон, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи. Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам.

Росавиация добавила почти 50 новых направлений в программу субсидирования региональных авиамаршрутов. Бюджетные средства перераспределили из-за того, что в 11 российских аэропортов самолеты пока не летают. Также чтобы поддержать пассажирские перевозки, в РЖД летом ввели свыше ста дополнительных поездов в южные города и увеличили количество мест в составах. Тем не менее глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим регионом. Турпоток этим летом серьезно просел.

Мексика приходит в себя после мощного землетрясения. Толчки магнитудой 7,7 зафиксировали накануне на западе страны. Пока официально объявлено об одном погибшем. По стечению обстоятельств, подземные толчки начались, когда в стране проходили масштабные учения по реагированию на землетрясения. В тот момент десятки тысяч человек покинули жилые дома и офисы. Серьезных разрушений в регионе не случилось, но более миллиона человек остались без электроснабжения.

Сильнее других в этом плане пострадала столица и штат Мехико. После первого землетрясения произошло еще 160 толчков, а затем в прибрежных районах поднялись 3-метровые волны. Жителей предупредили о возможном цунами, но позже предупреждение сняли. Устраняют последствия землетрясения сейчас на Тайване. Там друг за другом произошли два мощных подземных толчка. Накануне магнитуда была 5,9, за день до этого – почти семь. В результате пострадали более 300 человек, один поезд сошел с рельсов, разрушено несколько мостов и автомагистралей.