"Москва и мир": мобильные пункты вакцинации против гриппа и похороны Елизаветы II

В Москве заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Их открыли около нескольких станций метро, московской железной дороги и МЦК. Пункты будут открыты ежедневно: по будням с 08:00 до 20:00. В выходные действует сокращенный график.

Точные адреса мобильных центров и их полное расписание опубликованы на сайте столичного департамента здравоохранения. Пройти процедуру вакцинации можно и в поликлиниках. Онлайн-запись откроется в ближайшее время. Заместитель мэра Анастасия Ракова напомнила, что получить услугу москвичи старше 18 лет могут вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут. Что касается детей и подростков, то они могут привиться от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.

В столице подключили к теплу почти половину жилых домов. Это более 15 тысяч объектов. Отопительный сезон начался досрочно 18 сентября из-за резкого похолодания. Также до 20 сентября теплоснабжение включат во всех соцучреждениях: детских садах, школах и поликлиниках.

В Подмосковье топить начали неделю назад. В случае неполадок с подачей тепла сотрудники МОЭК и коммунальщики оказывают оперативную помощь. Для москвичей заработала горячая линия по отоплению, по телефону можно выяснить необходимую информацию и оставить заявки о сбоях.

В Лондоне закончилась церемония погребения королевы. Ее финальная часть не попала в телеэфир – проводили Ее Величество в последний путь только ближайшие родственники. Елизавету II похоронили в Виндзорском замке. В Букингемском дворце сообщили, что гроб с королевой установили рядом с могилой ее родителей в мемориальной часовне Георга VI. Позднее из королевского склепа туда перенесут и гроб с принцем Филиппом, супругом королевы.

На панихиде, которая прошла ранее в Вестминстерском аббатстве, приняли участие около двух тысяч человек: родственники и друзья Ее Величества, придворные, высокопоставленные политики, врачи и сотрудники благотворительных организаций. После окончании церковной службы в память о своей королеве страна замолчала на две минуты. Чтобы шум не помешал проведению траурной церемонии, на время ее проведения были отменены рейсы в аэропорту Хитроу.

День похорон был объявлен в Великобритании выходным, чтобы проводить королеву в последний путь могли все желающие. В Лондон приехали сотни тысяч людей со всей страны. 20 сентября траур закончится, Великобритания начнет готовится к официальной коронации Карла III. Точная дата церемонии станет известна позднее.